“Strategia dello spazio aereo italiano”: a Fiumicino si parla di traffico nei cieli e crescita sostenibile

“ Strategia dello spazio aereo italiano ” : è il tema del convegno organizzato da Iata, Enav, Alitalia e Assaeroporti che si svolgerà il prossimo 11 dicembre alle 14.00 all'hotel Hilton dell'aeroporto di Fiumicino. La modernizzazione dello spazio aereo per garantire una crescita sostenibile. Questo il tema centrale dell'incontro. Secondo il documento che verrà presentato, infatti, sull'Europa si attende una crescita del 50 per cento del traffico aereo nei prossimi 20 anni. Prenderanno parte all'evento l'ad di Enav Roberta Neri, il Segretario Generale di Assaeroporti Valentina Lener, il Vicedirettore Generale di Enac Alessandro Cardi e il Regional Director Safety and Flight Operations Europe di Iata Giancarlo Buono, il Chief Operating Officer di Alitalia, Massimo Iraci. © RIPRODUZIONE RISERVATA