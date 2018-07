Roma, strappa collana d'oro ad un passante e la nasconde sulla ruota di un'auto: arrestato 19 enne egiziano

I carabinieri della Stazione Roma Quirinale, insieme ai colleghi dell'8° Reggimento Lazio, hanno arrestato un 19enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di rapina. Ieri pomeriggio, transitando in piazza della Repubblica, i Carabinieri hanno notato il giovane avvicinare alle spalle di un passante, 35enne, e, dopo averlo colpito violentemente, strappargli la collana in oro che aveva al collo. Il malvivente, visti i Carabinieri, si è allontanato rapidamente tentando di eludere gli accertamenti nascondendo la refurtiva, del valore di circa 700 euro, sulla ruota di un'autovettura in sosta lungo la strada. I Carabinieri lo hanno bloccato e recuperato la collana, immediatamente restituita alla vittima, che non ha riportato ferite. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:22



