Cucchi, nuova consulenza: «Stefano non morì di epilessia»

Stefano Cucchi non morì di epilessia. L’epittologo di fama mondiale Federico Vigevano, in veste di consulente della procura, ha escluso che il giovane sia deceduto per una morte improvvisa causata dalla epilessia. “Escludo la morte per epilessia”, ha detto il professor Vigevano, “Non ci sono elementi indicativi di crisi epilettica. Non aveva avuto ricadute da cinque anni. Anche la posizione del ritrovamento del corpo, di fianco, naturale, esclude tale ipotesi”.

Nel 2016 la perizia del collegio nominato dal gip - nell’inchiesta bis del caso Cucchi - invece - aveva sostenuto che la morte del detenuto avvenne “in maniera improvvisa e inaspettata a causa dell'epilessia in un uomo con patologia epilettica di durata pluriennale, in trattamento con farmaci anti-epilettici”.



Il geometra romano, con problemi di tossicodipendenza, è morto il 22 ottobre 2009, a 31 anni, sei giorni nel reparto detentivo del Pertini dopo essere stato arrestato per detenzione di stupefacenti. L’11 ottobre 2018, durante il processo bis di primo grado, uno dei cinque carabinieri imputati ha confessato e accusato gli altri colleghi del pestaggio del giovane romano. Il carabiniere, Francesco Tedesco, nella sua deposizione, ha anche rivelato dell’esistenza di una nota scritta da lui stesso in cui spiegava che cosa era successo a Stefano Cucchi. La nota sarebbe stata inviata alla stazione Appia dei carabinieri e sarebbe stata fatta sparire.

