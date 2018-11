Roma, metro C: apertura stazione Fori Imperiali prevista per fine 2022

L'apertura al pubblico della stazione Fori Imperiali-Colosseo è prevista per la fine del 2022. Lo ha comunicato il responsabile unico del procedimento di Roma Metropolitane per Metro C, Andrea Sciotti, a margine di una commissione capitolina sul tema.



«Ci sarà un periodo di interferenza dei lavori di realizzazione della metro C con l'esercizio della stazione Colosseo della metro B - ha aggiunto Sciotti - Ci saranno per questo delle limitazioni, probabilmente delle chiusure anticipate, non sappiamo ancora se della stazione o di una tratta. Cercheremo comunque di concentrare queste interferenze a cavallo della prossima estate».



«Si sta lavorano a livello parlamentare per un ammontare di risorse, circa 90 milioni, per ammodernare e adeguare alla normativa anti incendio delle linee A e B della metro, oltre i 425 milioni già previsti

l'assessore ai Trasporti di Roma Linda Meleo.

», ha spiegato