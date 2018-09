Roma, flop sul litorale: meno 40% di presenze: «La stagione più nera»

di Moira Di Mario e Mirko Polisano

Il maltempo di Ferragosto non si è portato via soltanto l'ultimo scampolo di estate, ma ha messo in ginocchio l'economia dell'intero litorale romano. Da Ladispoli a Nettuno, passando per Ostia e Torvaianica, il bilancio di fine stagione è sotto il segno negativo per il mare dei romani. Un crollo che sfiora il 40% in meno di turisti e presenze sul litorale (dato che cambia da località a località) e perdite di introiti per oltre 8 milioni di euro, di cui 5 soltanto a Ostia. Meno 20% a Cerveteri e Santa...