Stadio, faro sulle opere tagliate: «Il Ministero faccia chiarezza»

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una nuova relazione del Ministero dei Trasporti per mettere a fuoco le opere pubbliche sforbiciate dal progetto Tor di Valle. Per capire se, come temono gli esperti del Campidoglio, si rischi il collasso della viabilità in un quadrante di Roma già iper-congestionato. La richiesta di un approfondimento è partita in gran segreto. Dopo la maxi-retata di metà giugno e gli arresti in batteria che hanno squassato il gruppo Parnasi, Virginia Raggi tocca la questione stadio coi guanti. Il gruppo Cinquestelle è...