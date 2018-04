Stadio della Roma, Codacons al Tar: «No a spesa inutile»

Nuova granda per l'amministrazione capitolina e il progetto dello stadio dedicato alla As Roma. Il Codacons ha depositato al Tar del Lazio l'annunciato ricorso contro il nuovo complesso sportivo che sorgerà a Tor di Valle, impugnando, spiega in una nota, «tutti gli atti amministrativi relativi alla realizzazione dell'opera, chiedendone l'annullamento alla luce sia di evidenti profili di illegittimità, sia dei costi a carico della collettività legati ad infrastrutture accessorie allo Stadio che saranno interamente finanziate dai cittadini».



Nel ricorso, in particolare, il Codacons, sottolinea che la determinazione del 22 dicembre 2017, e le successive note, «sono assolutamente illegittime poiché assunte dall'Amministrazione regionale in aperta violazione delle norme in materia di conferenza di servizi» e delle disposizioni della «Legge sugli stadi». «Le dinamiche e le modalità operative osservate hanno, di fatto, trasformato la stessa conferenza di servizi - si legge nel ricorso - da luogo di semplificazione e accelerazione in strumento per dilatare o distorcere il processo decisionale e ciò si palesa assolutamente illegittimo. La conferenza di servizi approva infatti un progetto che non può certamente dirsi "definitivo", demandando ad un termine indefinito (in sostanza sine die) la conclusione della conferenza di servizi stessa».



Altro profilo critico rilevato dal Codacons è quello della realizzazione del Ponte di Traiano: «Non si comprendono le ragioni per cui si debba realizzare con soldi pubblici un'opera a completo beneficio di un'attività commerciale di una società, peraltro, quotata in Borsa». Altra illegittimità, secondo il Codacons, attiene alle tempistiche di realizzazione dello Stadio e a quelle delle infrastrutture: «si prevede che lo Stadio possa essere realizzato entro settembre 2019, con contestuale apertura, mentre, il potenziamento della ferrovia Roma-Lido con rifacimento della stazione di Tor di Valle (intervento da ben 260 milioni di euro finanziato dalla Regione Lazio) sarà realizzato in maniera indipendente dalla costruzione dello Stadio e altrettanto indipendenti saranno la costruzione del Ponte dei Congressi e la costruzione del Ponte di Traiano».

