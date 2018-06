Stadio Roma, Parnasi e Malagò parlarono anche di quello del Milan

«Dalle conversazioni di maggior rilievo emerge chiaramente una stretta relazione tra Malagò e Parnasi, i quali interloquiscono tra loro anche di questioni inerenti la progettualità relativa allo stadio della Roma e allo stadio del Milan». È quanto si legge in una informativa dei carabinieri allegate agli atti dell'indagine sul nuovo stadio della Roma.



«Nell'ambito dei rapporti esistenti con Giovanni Malagò, Luca Parnasi ha intrattenuto l'11 marzo del 2018 un colloquio di lavoro presso un circolo sportivo con tale Gregorio, compagno della figlia del presidente del Coni per trovare con l'imprenditore una possibile intesa professionale», emerge ancora dall'informativa dei carabinieri in cui si legge che «Malagò ha presentato il compagno della figlia a Parnasi col preciso scopo di creargli un'occasione professionale».



Nel documento viene detto che «oltre a questioni di natura personali, Parnasi interessa Malagò per la questione dello stadio della Roma e per l'embrionale progetto dello stadio del Milan e questi si offre come tramite per interloquire con i personaggi istituzionali, ovvero con la dirigenza della squadra calcistica». In un dialogo intercettato tra Parnasi e il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, viene detto che il costruttore «sta per incontrare Malagò affinchè questi gli faccia conoscere tale Luca, che dal contesto della conversazione potrebbe identificarsi nel ministro dello sport Luca Lotti. Parnasi ribadisce che prima di Baldissoni, anche Malagò si era reso disponibile a metterlo in relazione con Luca. Baldissoni però dubita che l'intervento di Malagò possa giovare ulteriormente».



Nella informativa viene ricordato che «dalla ricerca su fonti aperte (articoli di giornale, ndr) emerge chiaramente che Giovanni Malagò si è schierato a favore della realizzazione dello stadio della Roma ma viene ricordato che il Comitato impianti sportivi, organismo del Coni, ha contribuito alla formazione di un parere positivo con prescrizioni da parte del rappresentate unico delle amministrazioni statali in sede di prima conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto del nuovo stadio della Roma».





Giovedì 14 Giugno 2018



