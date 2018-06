«Mazzette stile Anni '80», la rete del costruttore: dai politici agli spada

di Michela Allegri e Rosario Dimito

Giovane, ma con metodi antichi: dispensa mazzette in «pieno stile anni 80», considerando la corruzione un vero e proprio «asset d'impresa», dicono i pm che hanno ottenuto il suo arresto. I collaboratori, intercettati, sono spesso in imbarazzo per il sistema di pagamenti grandi e piccoli che anche loro devono gestire. Luca Parnasi, classe 1977, è un figlio d'arte: il padre Sandro è stato uno dei più importanti imprenditori del settore, iniziò a costruire palazzi a Roma negli anni 40....