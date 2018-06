Roma, l'assessore Montuori: «Lo stadio si farà»

LEGGI ANCHE Parnasi e i biglietti ai politici. E il tecnico: «L’impianto farà schifo» «Nel futuro di questa città, certo, ci sarà lo stadio della Roma. Se la procedura, come crediamo, risulta corretta, potrà andare avanti. Abbiamo deciso di riverificare alcuni passaggi nodali, perché i cittadini hanno diritto a delle risposte su quanto sta succedendo in questi giorni. Nessuna parte della procedura in questo momento sembra minimamente toccata dai problemi di cui leggiamo sui giornali, se questo sarà confermato noi andremo avanti». Lo dice l'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori.

«Mi preme dire che mi è stata attribuita una frase che non ho mai detto cioè che l'indagine sembrerebbe costruita: io invece ho detto che mi sembra che ci sia una narrazione intorno a questa vicenda che la stia ingrossando oltremodo. Ho la massima fiducia nella magistratura, credo che sia necessario che faccia tutte le indagini e gli approfondimenti perché questa città ha bisogno di chiarezza intorno a questa vicenda». «Quando la magistratura ci dirà se l'iter amministrativo può andare avanti, oppure no, andremo avanti. Il primo passaggio è ricostituire la controparte cioè con chi stiamo parlando, se è la società Eurnova e se è in grado di risponderci».



«Al momento le modalità della verifica le stiamo studiando al nostro interno per capire quali sono gli atti e i passaggi che vanno verificati. Noi lavoriamo sui pareri che sono stati espressi da tutti coloro che erano al tavolo della conferenza dei servizi e non abbiamo modo di credere che alcuni di questi pareri non siano corretti». «Dobbiamo mettere in fila tutte le cose e verificare alcuni passaggi e attendere che la magistratura faccia il suo corso e le sue indagini»,