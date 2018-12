​Stadio a Tor di Valle, per Lanzalone procura chiede giudizio immediato

La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per l'ex presidente di Acea Luca Alfredo Lanzalone, per il suo collega dello studio legale Luciano Costantini e per il commissario straordinario dell'Istituto di previdenza dei dipendenti capitolini (Ipa) Fabio Serini.

Per Lanzalone, accusato di corruzione, è stato chiesto il processo nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio della Roma sia che per il fascicolo sull'Ipa mentre per gli altri due riguarda soltanto l'Ipa. Ora spetterà al gip decidere.

Nell'indagine sono coinvolte altre 19 persone, tra cui il costruttore Luca Parnasi, per i quali il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il pm Barbara Zuin devono ancora formulare l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, che potrebbe arrivare in settimana.

