Stadio Roma, Lanzalone puntava a entrare nel concordato Atac: ripartono verifiche sul progetto

Luca Lanzalone puntava a ottenere incarichi professionali per il suo studio anche nella vicenda del concordato sul futuro della municipalizzata del trasporto pubblico di Roma, Atac. Dalle carte dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma continuano a emergere nuovi elementi, in particolare sulla figura dell'ex presidente di Acea. In una intercettazione del 22 maggio «Carlo - Giampaolino, verosimilmente Carlo Felice Giampaolino (advisor legale per il concordato Atac») si legge nelle carte - tra l'altro afferma che il ricorso dovrà essere curato da Lanzalone o da un altro professionista con la sua caratura. I due commentano i problemi che potrebbero sorgere nel momento in cui sarà incaricata l'avvocatura del Comune di Roma per seguire le pratiche legali





Nel colloquio, si legge nell'informativa, i due »parlano del concordato Atac e delle intenzioni del Comune e della sindaca. L'argomento è la proroga del contratto tra Atac e il Comune. Discutono dei dettagli tecnici e legali della proroga e dell'eventuale gara. Discutono dei dettagli tecnici del ricorso e Carlo dice che dovrà occuparsene Luca o uno come lui. Luca gli dice che il Comune gli dice che la farà seguire all'avvocatura

