Roma, giovedì allo Stadio dei Marmi sport paralimpico con il Trio Medusa

Anas (società del Gruppo FS Italiane) è main sponsor della VIII edizione di «Giochi senza barriere», la manifestazione di sport paralimpico in programma a Roma allo stadio dei Marmi, giovedì 14 giugno alle 20.30. L'evento, a scopo benefico, è ideato dall'Associazione art4sport Onlus ed è realizzato in collaborazione con il

Coni. Anas sostiene l'iniziativa con l'obiettivo di promuovere la cultura dello sport come veicolo di integrazione. L'iniziativa vuole infatti diffondere una cultura dello sport per bambini e ragazzi volta alla socializzazione e all'integrazione, permettendo a tutte le persone in difficoltà e alle loro famiglie di trovare forti motivazioni per uscire di casa e per incontrare sui campi sportivi i coetanei.



Le adesioni da parte di personalità del mondo dello spettacolo e dello sport sono state numerosissime così come anche il sostegno da parte di associazioni ed enti. La manifestazione, condotta dal Trio Medusa, potrà contare sulla partecipazione di artisti e sportivi come: Paola Turci, Fedez, Annalisa Minetti, Martin Castrogiovanni, Jury Chechi, Carlton Myers, Demetrio Albertini, Martina Colombari, Paolo Conticini, Andrea Pucci e molti altri. I veri protagonisti della serata saranno gli atleti, adulti e bambini, disabili e normodotati, che gareggeranno divisi in 8

squadre, provenienti dalle città di: Torino, Milano, Treviso, Livorno, Fano, Assisi, Roma e Oristano. Tutte le sfide saranno ispirate al tema dei Supereroi. La manifestazione ha ottenuto i patrocini del Ministero per lo Sport, della Regione Lazio, del Comune di Roma e della Croce Rossa Italiana.

Martedì 12 Giugno 2018



