Preoccupazione per gli impatti ambientali sulla costa di Fregene sud, già martoriata dall'erosione, che potrebbero derivare dalla realizzazione del nuovo Porto Commerciale di Fiumicino. Ad esprimerla è la delegazione di Balnearia Assobalneari Fiumicino Federturismo Confindustria in un incontro, a Fiumicino, con Francesco Maria Di Majo, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.«È dal 1998, anno di presentazione della prima redazione progettuale del Porto, che i balneari pongono la loro massima attenzione per la realizzazione di questa importante infrastruttura, focalizzandone le eventuali pesanti ricadute territoriali, una su tutte, quella dell'erosione - afferma il presidente di Balneari, Simonetta Mancini - Tutti hanno conoscenza dello stato gravissimo in cui versa la linea di costa di Fregene Sud. Molti meno sanno che il fenomeno via via si sta estendendo sempre di più, fino ad interessare la zona centrale della spiaggia fregenate. Qualora il Porto, come è stato stimato anche da tecnici competenti, avesse una diretta e violenta ripercussione su questo sistema già fragilissimo, tutta la costa subirà un danno fatale, ben oltre il nostro territorio, andando ad interessare quello di altri Comuni costieri limitrofi». Tuttavia, per Mancini, il presidente Di Majo, nel corso dell'incontro, ha «dimostrato una nuova sensibilità e attenzione, non riscontrate finora, rappresentando l'impegno da parte dell'Autorità Portuale a studiare soluzioni di protezione e ristoro anche di carattere economico, come richiesto dai balneari, per gli eventuali danni».