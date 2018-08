Ostia, spiagge sporche e l'ombra dei clan: «Paghiamo il danno d'immagine»

di Mirko Polisano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dal caro prezzi degli stabilimenti esclusivi e in, ai servizi assenti sulle spiagge libere gestite dal Comune di Roma. Poi l'erosione, la crisi che risvegliato l'animo cafonal e popolare dei fagottari e su tutto l'immagine di Ostia uguale mafia. Tutti i motivi del flop dell'estate 2108 del mare di Roma, la prima dopo il termine del commissariamento per infiltrazioni e la prima gestita dal Municipio M5S. Il fattore immagine ha fortemente penalizzato il litorale in tutti i suoi settori. E di certo non aiutano gli spot trasmessi...