Roma, stanotte arriva Speraggio: da stanotte sarà a piazza Venezia

Ultimo aggiornamento: 10:21

È in viaggio, sta arrivando. Per l'esattezza farà il suo ingresso trionfale a piazza Venezia stanotte, alle due. Parliamo di Spelacchi, naturalmente. L'albero di Natale sponsorizzato da Netflix sta giungendo nella Capitale. Il cantiere c'è già da ieri pomeriggio. Mentre sui social impazza lo spot creato proprio da Netflix come fosse una sua creatura: una serie televisiva, la storia di un albero deriso in mondo visione e che torna. Il nome è lo stesso per non deludere gli affezionati ma il fusto è nuovo di zecca. Sono oltre 23 metri di albero, 40 anni d'età (la metà del malandato Spelacchio dell'anno scorso). Ha lasciato Cittiglio, provincia di Varese, e sta viaggiando avvolto da una rete speciale lunga 24 metri, che ne sta proteggendo i rami durante il trasbordo.Davanti all'altare della patria è comparso una specie di comitato d'accoglienza: transenne, camion. Sono comparsi infatti i furgoncini e i giardinieri Igp Decaux, la multinazionale degli allestimenti che si è aggiudicata la commessa del Campidoglio.I preparativi fervono perché a questo albero si attribuisce un'importanza enorme: il simbolo della fase 2 di Virginia Raggi, della ripartenza, di un nuovo modus operandi che almeno sui fondamentali non si improvvisa più. Spelacchio infatti è Speraggio. E quindi comincia il conto alla rovescia per l'8 dicembre quando si accenderanno 60mila luci su Spelacchio addobbato con 500 palle decorate coi volti delle serie tv di Netflix.SU TWITTERLei, la sindaca Virginia Raggi ha annunciato l'arrivo dell'alberone su Twitter: «Natale 2018. Miglior attore protagonista: Spelacchio. Siete d'accordo?». E Autoironia ma anche sensazione netta che con un colosso come Netflix dietro l'operazione Natale, non ci sarà il rischio figuraccia. La carta d'identità del fusto su Twitter dice: «Abete sempreverde, attore del Metodo, falegname dell'emozione, americano d'adozione. Per gli amici, Spelaccio». «Lo avevano dato per morto. È tornato. E ha fame di applausi», chiosa il profilo Netflix.