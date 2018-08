Sparano a bracciante indiano con fucile ad aria compressa, catturati a Terracina 3 ragazzi e una ragazza: «Un passatempo»

di Giovanni Del Giaccio

I moderni mezzi investigativi, insieme al fiuto dei marescialli di un tempo e alle attività di controllo fatte sul territorio. C'è tutto questo dietro la scoperta dei quattro ragazzi che l'altra sera, non avendo di meglio da fare, si sono divertiti a sparare a un indiano a Terracina. C'è, anche, il coraggio dell'immigrato che ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri, fornendo loro i primi elementi. Pochi, ma utili per avviare gli accertamenti dei militari della compagnia di Terracina, diretti dal capitano Margherita Anzini.LEGGI ANCHE: Ancora spari contro un immigrato, un indiano ferito a Terracina LEGGI ANCHE: Bimba nomade di 14 mesi ferita con un piombino, indagato romano: «Stavo provando la mia arma» GLI ELEMENTILa denuncia, l'indicazione dell'auto e niente più. Non avevano molto i carabinieri, ma come prima cosa gli uomini del radiomobile - agli ordini del sottotenente Silvio Bencivenga - hanno iniziato a visionare le telecamere di videosorveglianza della zona. Sia quelle pubbliche sia quelle di esercizi commerciali o private abitazioni. «C'è stata grande collaborazione» - sottolinea il capitano Anzini. Da quelle immagini, si arriva al tipo di automobile, ma non alla targa, quindi il comandante della stazione, il luogotenente Antonino Ciulla, propone di ordinare ai militari di fermare o segnalare tutte le Matiz Chevrolet che passavano in zona per approfondire gli accertamenti. Cosa che ha dato il suo risultato, perché scremando, incrociando i dati - dal tipo di fanale alla posizione delle frecce - e fornendo poi agli specialisti del reparto investigazioni scientifiche il materiale raccolto, si è arrivati con certezza al veicolo. È bastato poco, a quel punto, per risalire ai ragazzi.I PROFILIQuattro giovani, tre di 18 anni - tra cui una ragazza - e uno di 17. I maggiorenni hanno precedenti per furto e danneggiamento, oltre a porto di strumenti atti a offendere (i maschi) e per lesioni ed estorsione (la femmina). Appartenenti a famiglie normali, con genitori increduli quando hanno appreso dai carabinieri l'accaduto. Tre le ipotesi di reato contestate ai ragazzi: lesioni personali aggravate, esplosioni pericolose e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il fucile, una riproduzione fedele di un'arma da guerra, è stato sequestrato insieme alle munizioni. È uno di quelli usati per il softair, in libera venditaGLI SVILUPPIIl movente del gesto è al vaglio dei carabinieri, i ragazzi avrebbero genericamente parlato di passatempo e comunque non sembrano esserci motivi razziali, etnici o religiosi dietro al gesto. Non è stato ritrovato materiale nel corso dell'attività, né i quattro hanno una militanza politica. Una bravata, insomma, di pessimo gusto. Le indagini, comunque, non sono finite «ma non possiamo aggiungere altro» - ha sottolineato il capitano.IL PLAUSO«Ai colleghi di Terracina va il plauso del comandante provinciale Vitagliano e dell'Arma tutta per l'ottimo lavoro svolto - ha detto il tenente colonnello Pietro Dimiccoli, che guida il comando pontino in questo periodo - speriamo che episodi del genere che hanno riguardato il territorio finiscano qui e vorrei che ci si rendesse conto, soprattutto fra i giovani, delle conseguenze che hanno accuse come quelle contestate». Vicende analoghe si erano presentate - ed erano state risolte - a Latina Scalo e Aprilia.