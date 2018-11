Roma, spara sotto casa della creditrice per convincerla a pagare: arrestato usuraio

Va sotto l'abitazione di una creditrice e per convincerla a pagare il prestito esplode in aria alcuni colpi di pistola semiautomatica. Poi era fuggito. Gli agenti del Reparto volanti e del commissariato Monteverde a Roma hanno arrestato un 51enne romano.



I poliziotti, arrivati immediatamente a seguito della segnalazione al 112 numero unico di pronto intervento, avevano notato nel corso dell'intervento transitare sulla stessa via l'autovettura utilizzata dall'uomo e avevano identificato a bordo dell'auto la moglie che aveva raccontato di aver raggiunto il marito, ubriaco, in via della Pisana e di averlo riportato a casa, proprio a causa delle sue precarie condizioni fisiche.



Il 51enne è stato rintracciato dagli agenti all'interno della sua abitazione, dove è stata rinvenuta anche la pistola Walther, utilizzata poco prima con le 13 cartucce. L'uomo dopo le necessarie cure mediche è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I tre bossoli esplosi sono stati repertati e sequestrati dagli agenti della Scientifica, nel corso dei rilievi effettuati sul luogo.

