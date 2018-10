Roma, sparatoria dopo una lite tra automobilisti: arrestato 42enne

Sparatoria a Tor Bella Monaca per una lite tra automobilisti. Un uomo di 42 anni è stato arrestato per tentato omicidio. Alle 14.30 di ieri, diverse pattuglie della polizia sono state mandate a Tor Bella Monaca perché erano stati sentiti dei colpi d’arma da fuoco.LEGGI ANCHE Colpi di pistola a Tor Bella Monaca, caccia all'auto degli sparatori Gli agenti del reparto volanti e del Casilino arrivati sul luogo della segnalazione non sono riusciti subito a capire cosa fosse successo. Esaminando le immagini dalla telecamera di un esercizio commerciale lì vicino, i poliziotti hanno visto un ragazzo a bordo di un’autovettura che, mentre faceva retromarcia, veniva bloccato da un’altra macchina. Tra i due uomini è nata una discussione, il ragazzo si è allontanato correndo a piedi e l’uomo gli ha puntato una pistola ed ha sparato, senza colpire né lui né altre persone o cose.Grazie alle targhe dei veicoli, gli agenti sono riusciti a risalire ai proprietari rintracciando in breve tempo C.G., italiano di 42 anni, che aveva esploso i 3 colpi: la pistola, presumibilmente un revolver, non è stata trovata ma, all’interno della vettura, sul tappetino, è stato rinvenuto 1 proiettile calibro 38. Il 42enne è stato arrestato per tentato omicidio e portato nel carcere di Regina Coeli.