«Correte stanno sparando», far west al Casilino: trovata Smart crivellata di colpi

di Marco De Risi

«Correte stanno sparando». Panico questa mattina su via Casilina all'altezza del policlinico Casilino. Intorno alle 10.30 residenti e automobilisti hanno sentito diversi colpi di arma da fuoco in strada ed è scoppiato il panico. Gli abitanti hanno dato subito l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Casilino.



A pochi metri dalla segnalazione ai lati della strada è stata trovata una Smart crivellata di colpi, sul sedile diverse macchie di sange. Per terra alcuni bossoli. Dopo alcuni accertamenti è stato scoperto che un uomo, un pregiudicato, era arrivato qualche minuto prima in ospedale con diverse ferite ad una gamba. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire se si sia trattato di un agguato.



La seconda sparatoria in meno di 24 ore. Stanotte infatti a Torpignattara, poco distante da lì, un altro uomo di 31 anni è stato ferito nella notte da un colpo d'arma da fuoco in strada. È accaduto intorno all'una in via Manfroni. L'uomo, che avrebbe precedenti, ed è stato trasportato in ospedale per l'asportazione del proiettile che l'ha centrato al gluteo.



Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:51



