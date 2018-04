Street art, allo Spallanzani un nuovo murales per celebrare gli 80 anni

di Alessandro Di Liegro

La Hall of Fame della scienza avrà il proprio murale. Un imponente raffigurazione, di 810 metri quadrati, a cui hanno lavorato per più di un mese tre artisti - Andrea Marrapodi, in arte KIV, Gregorio Pampinella e Daniele Tozzi - e che rappresenta alcune delle menti tra le più importanti in ambito scientifico. L'opera è stata realizzata per celebrare gli 80 anni dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, con il disegno che copre la facciata della struttura dal lato di via Giacomo Folchi e sarà inaugurata il prossimo 3 maggio, alle 11, alla presenza dell'assessore alla Sanità dell Regione Lazio Alessio D'Amato, del vicesindaco di Roma Capitale Luca Bergamo, della vice capo di gabinetto vicario del Mibact Tiziana Coccoluto e il sopraintendente Francesco Prosperetti.



L’opera, voluta fortemente dala direttrice generale dell'Istituto, Dr.ssa Marta Branca, e dal direttore scientifico, Dott. Giuseppe Ippolito, fa parte dell’esigenza di far entrare anche una struttura pubblica eccellente come l’Istituto Spallanzani, ospedale e sede di ricerca scientifica, nell’attualità e nella vivacità di Roma: «Far conoscere le scoperte e chi sono i fondatori della microbiologia è un messaggio di speranza verso il futuro», è l'obiettivo che si sono posti dallo Spallanzani con la realizzazione del murale.



L'opera mette insieme la creatività e l'abilità dei tre artisti che hanno utilizzato tecniche diverse per creare un omaggio alla scienza. Di street art e della sua storia ne parlerà il critico Costantino D'Orazio, durante la presentazione.

Venerdì 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:44



