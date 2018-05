Ostia, roulotte bruciata al pentito del clan Spada

di Mirko Polisano

Il fuoco per mandare messaggi. Un rogo scoppiato a Ostia nel cuore della notte è una minaccia precisa a chi si mette contro il clan Spada. Le fiamme che lunedì, poco dopo le due, hanno bruciato una roulotte e danneggiato uno scooter non sono state appiccate per caso. Un incendio che ha tutto il sapore dell'intimidazione. I due mezzi, completamente carbonizzati, appartenevano a M.C., classe 1963 e una sfilza infinita di precedenti penali dallo spaccio di droga all'usura. Un nome non nuovo alle inchieste di polizia e...