Roma, dieci chili di “erba” nel sacco: arrestato

Una casa dello spaccio è stata individuata dai Carabinieri della Compagnia di Frascati in via Barrali, zona Rocca Cencia, il cui “conduttore” - un albanese di 23 anni, senza fissa dimora e incensurato - è stato arrestato dopo essere stato sorpreso con un sacco contenente 10 Kg di marijuana. I militari sono giunti all'appartamento grazie ad un accurato servizio di osservazione e pedinamento di assuntori di droghe che erano stati notati aggirarsi in quella zona.



Quando i Carabinieri hanno fatto scattare il blitz nella casa, il pusher è stato trovato in possesso del sacco contenente l'ingente quantitativo di cannabis, ma durante il sopralluogo gli uomini dell'Arma hanno scoperto le tracce di altre buste contenenti dei minimi residui della stessa sostanza stupefacente, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, segno tangibile della rilevante attività di spaccio che si stava svolgendo tra quelle mura. La droga è stata sequestrata e custodita in caserma in attesa delle analisi qualitative e della successiva autorizzazione alla distruzione mentre l'albanese è stato arrestato e trattenuto in caserma con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA