Roma, quattro chili di droga nella valigia: arrestato spacciatore a largo Preneste

Cammina trascinando una valigia contenente oltre quattro chili di droga: nigeriano fermato e arrestato ieri sera dalla polizia. Il controllo è avvenuto dopo le nove della sera di martedì in largo Preneste. L'uomo stava trascinando il bagagio quando, alla vista, della volante, ha inziiato ad allungare il passo e ad allontanarsi int utta fretta. I poliziotti, insospettiti, lo raggiungono e procedono a un controllo, lo straniero tenta anche di opporsi e fare resistenza, ma viene bloccato. Durante la perquisizione, dalla valigia sono spuntati fuori oltre quattro chili di marijuana. Lo straniero è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed è in attesa della direttissima davanti al giudice. © RIPRODUZIONE RISERVATA