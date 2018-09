Roma, spaccio davanti a una scuola di Genzano, nei guai studente minorenne

Un minorenne è stato denunciato, dagli investigatori del commissariato di Genzano, durante un servizio antidroga davanti alle scuole. Appostati nei pressi dell’istituto scolastico, i poliziotti hanno visto il ragazzo consegnare un involucro ad un coetaneo e ricevere, in cambio, una banconota. Intervenuti immediatamente, il giovane ha consegnato loro 3 involucri, simili a quello venduto poco prima, contenenti hashish; nel portafogli 170 euro, provento dell’illecita attività. A casa inoltre, nell’armadio della sua camera da letto, nascondeva altre 3 dosi della stessa sostanza e materiale per il loro confezionamento: spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della cessione effettuata in prossimità di una scuola e destinazione della sostanza a minori, il crimine da lui commesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA