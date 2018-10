Borghesiana, scambia il poliziotto per un cliente: arrestato spacciatore di cocaina

Ha scambiato un poliziotto per un cliente e gli ha offerto dosi di cocaina. L'uomo, P.M. 22enne romano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E' avvenuto ieri dentro un parcheggio interno di un istituto bancario di via Vermicino. Lo spacciatore era parcheggiato nella sua auto in attesa di compratori. Il pusher con un cenno ha fatto salire in macchina un ragazzo e, convinto che fosse un cliente, gli ha mostrato un sacchettino in cellophane trasparente con al suo interno diversi involucri di cocaina. Poi l’amara sorpresa: l’uomo seduto vicino a sé era un poliziotto in borghese del commissariato Casilino. Controllato è stato trovato con 11 dosi di cocaina e diverso denaro in contante. © RIPRODUZIONE RISERVATA