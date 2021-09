Roma, si travestono da preti e fingono di benedire la casa: nella villa degli spacciatori droga e soldi

Venerdì 25 Marzo 2016, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 14:19

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Frascati, dopo un prolungato servizio di osservazione hanno arrestato, 4 cittadini italiani, di età compresa tra i 23 e i 56 anni - tutti della zona dei Castelli Romani e alcuni con precedenti - per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di monete falsificate.



Durante mirati servizi di osservazione e pedinamento, da una villetta della zona residenziale del Comune dei Castelli, i Carabinieri hanno notato uno strano ed incessante via vai di giovani e di autovetture. Insospettitisi, i carabinieri hanno scoperto l’esistenza di una piazza di spaccio dedita al traffico ed allo smercio di grosse quantità di stupefacenti di ogni tipo. La villetta, protetta da un sofisticato sistema di videosorveglianza, risultava impenetrabile.



Con un particolare escamotage, uno dei militari travestendosi da prete - e assistito da un collega nella parte del suo sacrestano - ha chiesto di poter entrare all’interno dell’abitazione per la Benedizione Pasquale, distraendo la vedetta che presidiava i sistemi di monitoraggio, neutralizzandone l’eventuale allarme ai complici; complici che, con un azione fulminea dei carabinieri del nucleo operativo, sono stati colti di sorpresa.



Dopo la perquisizione i Carabinieri hanno trovato e sequestrato nello specifico, più di 400 dosi e vari involucri di marijuana per un peso complessivo di 2,5 kg; più di 200 ovuli, 46 dosi e 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 2,7 kg; 120 dosi di cocaina confezionate e bilancini elettronici di precisione. Molte le particolarità di questa insospettabile piazza di spaccio, atipiche per una realtà come quella del bel Comune dei Castelli: infatti, tra lo stupefacente sequestrato, i Carabinieri hanno anche rinvenuto molta altra sostanza che, in prima battuta, era sembrata sostanza da taglio ma poi, dopo l’esame di laboratorio, è stato accertato essere Ketamina, un potente allucinogeno e anestetico, anche utilizzato per drogare i cavalli da competizione.



Inoltre i militari hanno rinvenuto e sequestrato la somma di 2500 euro in contanti, tutti in banconote di piccolo taglio “classificato” e posto all’interno di diversi portafogli da donna, ciascuno recante un adesivo che permetteva agli spacciatori di tenere una contabilità dei profitti, riportando la dicitura riconducibile alla specifica tipologia di stupefacente venduto; “fumo commerciale”, “ovuletti”, “critical”, “pop”. Dal sequestro dell’ intero impianto di video-sorveglianza, telecamere, monitor e DVR, che era stato installato sul perimetro dell’abitazione per monitorare gli ingressi e a presidio del fortino della droga, i carabinieri stanno ricostruendo l’intero organigramma della organizzazione di trafficanti di droga. Gli arrestati sono stati tutti tradotti presso il Carcere di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.