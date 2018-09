Da Fiumicino a piazza Vittorio Emanuele controlli antidroga della polizia di Stato hanno portato all'arresto di cinque pusher.



A Fiumicino, gli agenti del commissariato Aurelio hanno notato una pianta di marijuana che fuoriusciva dal giardino di P.R.. Hanno perquisito l’abitazione e hanno trovato una pianta di oltre due metri di altezza, più di mezzo chilo di marijuana e rami di infiorescenze appesi ad una corda di una stanza per l’essiccazione.



Gli agenti del commissariato Esposizione hanno arrestato B.F., ventenne romano: nel suo appartamento hanno trovato 46 grammi di hashish oltre a 255 euro in contanti. Tra via Acaia e piazza Galeria la squadra di polizia giudiziaria del commissariato Celio, nel corso di un appostamento, ha assistito ad uno scambio fra K.B. , poi finito in manette ed un giovane cliente.



In via dei Lucani, gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno controllato e arerstato A.A., cittadino ganese di 35 anni: aveva diverse dosi di sostanze stupefacenti . E per finire gli agenti del commissariato Esquilino, a piazza Vittorio Emanuele II, hanno arrestato un cittadino originario del Gambia, trovato in possesso di 11 grammi di marijuana .

© RIPRODUZIONE RISERVATA