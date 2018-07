Roma, spacciavano in strada crack e cocaina: arrestate 5 persone a Tor Bella Monaca

Cinque arresti e varie dosi di cocaina e crack sequestrate. È il risultato del blitz condotto dai Carabinieri di Roma a Tor Bella Monaca che hanno compiuto perquisizioni personali e domiciliari. In particolare, durante un controllo in una piazza di spaccio della zona, i militari hanno arrestato due romani di 48 e 50 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati notati aggirarsi in strada e il loro atteggiamento ha insospettito i militari che hanno deciso di controllarli. I due sono stati trovati in possesso di 5 dosi di crack e 19 di cocaina, nonché della somma contante di 295 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita. Dopo l'arresto sono stati accompagnati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. In mattinata, invece, i Carabinieri hanno notificato a due romani di 35 e 43 anni, già detenuti nel carcere di Rebibbia per altra causa, un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei loro confronti dal Tribunale di Roma, per detenzione illegale di armi in concorso. L'attività era stata svolta dai Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, ed è il risultato di una attività investigativa svolta attraverso indagini tecniche in seguito al ritrovamento di una pistola semiautomatica. Nel corso della stessa operazione, i Carabinieri hanno arrestato un 54enne in esecuzione dell'ordine di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare con quella cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Tivoli. L'uomo deve scontare una pena residua di 4 anni.

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:55



