Roma, spacciava pasticche di un farmaco usato come droga: arrestato romeno senza fissa dimora

È stato sorpreso in piazzale Flavio Biondo dai carabinieri della stazione Porta Portese mentre stava vendendo una compressa di «Rivotril» (benzodiazepine), un farmaco spacciato come droga, a una persona che è stata identificata.



È finito in manette così un cittadino romeno di 26 anni, pregiudicato e nella Capitale senza fissa dimora, arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alla compressa appena ceduta, dalle tasche del giovane - durante la perquisizione eseguita dai carabinieri - sono spuntate altre 25 compresse dello stesso medicinale che sono state sequestrate. Il cittadino romeno è stato trattenuto in caserma, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA