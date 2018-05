Roma, tre spacciatori di droga presi sulla Cassia dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia Cassia hanno arrestato 2 cittadini italiani, di 18 e 28 anni, sorpresi a

spacciare droga, ed un altro pusher in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli spacciatori sono stati colti in flagranza di reato dai militari in due diverse circostanze. Il primo pusher è stato sorpreso mentre contrattava con l'acquirente la cessione di una dose di cocaina. Successivamente i militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare rinvenendo circa 30 grammi di cocaina all'interno della sua abitazione, oltre ad un'ingente somma di denaro. Nell'altro episodio invece i militari hanno colto sul fatto lo spacciatore dopo che aveva consegnato una dose di hashish a un tossicodipendente. Addosso allo spacciatore sono stati trovati diversi grammi di droga, ma la maggior parte della sostanza sequestrata è stata rinvenuta presso l'abitazione, dove viveva con i genitori, che erano all'oscuro di tutto.

