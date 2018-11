Roma, spacciatore nasconde droga nel contatore di un palazzo: arrestato con 60 dosi di cocaina pura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per chi non conosce le dinamiche dello spaccio di San Basilio, sembrava un normale passante. Invece, una pattuglia del commissariato, ha seguito le mosse del ”passante”, scoprendo che si trattava di uno spacciatore. In pratica, l’uomo, 38 anni, veniva contattato dai clienti. A quel punto l’individuo si assentava sparendo in uno dei palazzi di via Gigliotti. Gli agenti sono riusciti a seguirlo senza che lui se ne accorgesse. L’hanno visto armeggiare dentro un contatore dal quale ha prelevato la singola dose che avrebbe spacciato. Ma i poliziotti l’hanno bloccato in flagranza di reato trovando così nel contatore 60 dosi di cocaina pronte per essere vendute. Un sequestro che ammonta sui 30.000 euro considerato che si tratta di cocaina quasi allo stato puro. Il ”puscher” è finito in manette e gli sono state sequestrate 200 euro che l’acquirente gli aveva dato per la sua dose. L’acquirente è stato segnalato come assuntore di droga alla Prefettura: sicuramente gli verrà tolta la patente. Ogni giorno è una battaglia tra la polizia e gli spacciatori di San Basilio. Una piazza di droga monitorata anche dalla Distrettuale Antimafia e dove sono stati arrestati boss in odore di mafia. Pochi giorni fa la polizia del commissario Fidene ha arrestato oltre 20 persone che gestivano la piazza di droga del Tufello, poco distante da quella di San Basilio. Fra gli arrestati del Tufello c’è un parente di un clan accusato di avere messo i tentacoli su San Basilio.