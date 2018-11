Roma, pioggia e detriti: chiuso il sottopasso di via Gregorio VII. Traffico in tilt

Qualche allagamento e alcuni sottopassaggi chiusi a causa della pioggia che sta interessando nuovamente Roma. Secondo quanto si apprende, è stato momentaneamente chiuso lo svincolo del sottopasso di Lungotevere in Sassia in direzione via Gregorio VII, in zona San Pietro, per accertamenti tecnici a causa della

caduta di detriti. Segnalato un allagamento prima del viadotto della Magliana. Chiusi al momento il sottopasso di via di Decima, nella periferia sud, in prossimità di via Cristoforo Colombo. Sul posto per la viabilità la polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA