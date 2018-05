Roma, sorpresi a manomettere bancomat in centro: due denunce

Nel corso di alcuni controlli, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Centro hanno denunciato a piede libero due cittadini bulgari, di 35 e 22 anni, in Italia senza fissa dimora, perché trovati in possesso di dispositivi elettronici in grado di clonare carte di credito e bancomat nonché due carte di credito risultate rubate. I militari di pattuglia in abiti civili hanno notato i due aggirarsi nei pressi di alcuni sportelli bancomat in via Cavour ed hanno deciso di controllarli. Nel loro zaino hanno trovato e sequestrato: 2 skimmer usati per catturare e archiviare i codici contenuti nelle bande magnetiche delle carte di pagamento, pronti per essere installati, una carta di credito tradizionale e 2 carte di credito prepagate, risultate intestate ad altre persone, oggetto di furto e un rotolo di nastro biadesivo, utilizzato per applicare gli skimmer.

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA