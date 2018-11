Roma, due giorni di stop ai più inquinanti. E poi la domenica ecologica

Oggi e domani blocco della circolazione a Roma per i veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde. Il blocco riguarderà dalle ore 7:30 alle ore 20:30 ciclomotori e motoveicoli pre euro1 ed euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Domenica 18 novembre, invece, ci sarà la prima domenica ecologica.



MERCOLEDI' E GIOVEDI' - Le categorie di veicoli previste dall'ordinanza firmata dalla Sindaca Virginia Raggi si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: autoveicoli alimentati a benzina pre euro 1 e euro 1; autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) pre euro 1, euro 1 e euro 2. Eventuali deroghe specifiche sono riportate nell'ordinanza sindacale che si può reperire on line sul sito di Roma Capitale. Inoltre, gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio. Il provvedimento urgente si è reso necessario a causa del superamento delle soglie di sicurezza previste dalla Legge per l'inquinamento da polveri sottili.



DOMENICA ECOLOGICA - Domenica blocco della circolazione stradale nella fascia verde, niente auto quindi dalle 7.30-12.30 e 16.30-20.30. La limitazione alla circolazione riguarderà anche le auto diesel Euro 6. Le domeniche ecologiche sono state programmate secondo il seguente calendario: 18 novembre 2018, 2 dicembre 2018, 13 gennaio 2019, 10 febbraio 2019 e 24 marzo 2019. Le date e gli orari potranno essere suscettibili di modifiche, qualora si dovessero verificare eventi, ad oggi non previsti e non prevedibili, che, da valutazioni effettuate dagli organi di governo competenti, dovessero essere ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente. L'Assessorato alla Città in Movimento e i relativi uffici dipartimentali provvederanno al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale durante le giornate di blocco totale ed in particolare durante le fasce orarie di interdizione. La Polizia Locale di Roma Capitale dovrà provvedere alla vigilanza al fine di garantire l'osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione da parte della cittadinanza.

