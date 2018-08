Fregene, il Blanco riapre: e ospita il cantante che suona per CasaPound e Forza Nuova

di Marco Pasqua

, ovvero, ha cantato, in tutta Italia, in varie occasioni, per. E' considerato un punto di riferimento, a livello musicale, per i principali movimenti di estrema destra italiana. Tra le altre cose, è stato condannato per aver fatto un saluto romano durante la commemorazione di Sergio Ramelli (a cui ha anche dedicato una canzone). I suoi concerti hanno sempre fatto discutere: a partire da quello nel giorno della commemorazione delle Foibe, organizzato a Milano, nel teatro di Dario Fo, a febbraio di un anno fa., rappresentante del cosiddetto rock identitario, sbarca giovedì sera a Roma, per essere precisi a Fregene, in quelchiuso pochi giorni fa dalla Questura, per 48 ore, per motivi di ordine pubblico. La serata porta il nome di Gabriele D'Annunzio e Yukio Mishima, da sempre punti di riferimento di questo cantautore, che ha chiamato a raccolta tutto il popolo dell'estrema destra per il suo “concerto acustico, in riva al mare”. Popolo che ha sempre risposto ai suoi appelli: come quando, l'anno scorso, ad aprile, ha suonato nella sede di CasaPound, a Reggio Calabria, per presentare il suo album; o quando, tempo prima, aveva cantato ad un presidio di Forza Nuova, a Milano. Alle critiche, Skoll risponde che «provengono da chi non ha mai ascoltato un mio concerto e si limita al pregiudizio», e minaccia querela a chiunque lo associ al fenomeno del “nazi-rock”.