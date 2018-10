Roma, simulano un incidente e chiedono 500 euro per il telefonino rotto: arrestati padre e figlio

Padre e figlio sono stati arrestati dalla polizia alla Romanina, per aver tentato di estorcere denaro a un automobilista con il raggiro dello specchietto. Per il genitore sono scattati i domiciliari, mentre il ragazzo è stato sottoposto all'obbligo di firma. Frasi pesanti e atteggiamento duro, per convincere la vittima a pagare immediatamente una cifra di 500 euro: «…I soldi me li devi dare subito altrimenti faccio un macello - ha detto uno dei malviventi alla vittima - Prendi questo c….. di bancomat e preleva». Il malcapitato era stato, infatti, accusato di aver urtato la machina durante la marcia e l'impatto, secondo gli estorsori, aveva causato la rottura dello smartphone. Gli agenti hanno iniziato le indagini dall'esame dei nastri ripresi dalle telecamere piazzate in zona. A incastrare la coppia, il tatuaggio del figlio.





