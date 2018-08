Roma, si perde durante un’escursione in montagna: ore d’ansia per una 70enne

Una donna, di 70 anni, è stata salvata dai vigili del fuoco di Roma, dopo essersi persa a Campegli, Cervara di Roma. L’anziana era uscita per una escursione con il congiunge. Al momento non si conoscono le dinamiche su quanto è accaduto. Immediatamente il Comando ha attivato tutte le procedure previste dal dispositivo di soccorso, impiegando il Nucleo Saf e Tas oltre la squadra Vvf competente per territorio.



La donna è stata trovata in stato confusionale. Secondo quanto ricostruito, la 70enne, con problemi di alzheimer, si era allontanata dal marito mentre l’uomo si era appisolato durante una passeggiata. Al risveglio, il marito, preoccupato, ha allertato i carabinieri della Compagnia di Subiaco che hanno iniziato le ricerche insieme a vigili del fuoco e protezione civile concluse con il ritrovamento della donna.

Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA