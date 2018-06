Roma, si lancia nel Tevere da Ponte Palatino, uomo salvato dai vigili del fuoco

Si è gettato nel Tevere da Ponte Palatino a Roma, un uomo di 66 anni, ed è stato salvato dai vigili del fuoco. È accaduto questa mattina presto quando i vigili del fuoco del comando di Roma sono intervenuti sulla sponda destra del Tevere all'altezza di Ponte Testaccio, per un corpo che galleggiava. All'arrivo le squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco, Sierra 1 e 2, hanno notato che l'uomo si muoveva e lo hanno tratto in salvo. Il

66enne, italiano, in stato di ipotermia, è stato trasportato, a bordo di un gommone, sulla banchina sinistra del Tevere dove vi era pronto personale del 118 per il trasporto in ospedale.

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA