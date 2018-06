Roma, si finge finanziere per truffare commerciante: arrestato

Ha contattato il titolare del bar vicino al commissariato di via Guido D’Arezzo e gli ha proposto di diventare “cliente top” della Guardia di Finanza, l’uomo A.A. di 58 anni è stato arrestato dalla polizia. Si è presentato come finanziere ed ha prospettato alla vittima designata i vantaggi che avrebbe ricevuto, nel caso di problemi fiscali, versando, a titolo di “fondo assistenza”, un contributo tra i 100 ed i 200 euro a favore della forza di polizia che rappresentava.

Il proprietario dell’esercizio pubblico, avendo capito che il 58enne voleva raggirarlo, ha preso tempo chiedendo un appuntamento per il giorno dopo ed è andato dai suoi “vicini” poliziotti a denunciare quanto accaduto.



Così, quando il truffatore è uscito dal locale con la ricevuta del contributo versatogli, ha trovato ad attenderlo gli investigatori del commissariato Salario Parioli, che lo hanno ammanettato per tentata truffa in flagranza.

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:14



