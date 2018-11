Sgombero Baobab a Roma, espulsione per 24 migranti. Rilasciati gli altri 108

Ventiquattro degli oltre 130 migranti sgomberati ieri del presidio umanitario di Baobab Experience alle spalle della stazione Tiburtina a Roma sono stati muniti di decreto di espulsione perché è «stata accertata l'irregolarità sul territorio nazionale». Lo rende noto la Questura al termine dei controlli all'Ufficio Immigrazione.

Per quattro di questi, che sarebbero già colpiti da decreto di espulsione, è stato disposto l'accompagnamento nei Centri di Permanenza e Rimpatrio di Trapani e Potenza. Complessivamente sono 132 i migranti, tutti uomini, portati ieri all'Ufficio Immigrazione della Questura per verificare la posizione sul territorio nazionale. Di questi 108, al termine degli accertamenti, sono stati rilasciati perché regolari. Al termine delle operazioni, l'area alle spalle della stazione è stata riconsegnata alla Rete Ferroviaria Italiana - RFI per la successiva bonifica - aggiunge la questura.

Ultimo aggiornamento: 19:44

