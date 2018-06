Roma, sfonda vetrina bar con coperchio di ghisa: arrestato

Ha forzato la saracinesca di un bar in via Filippo Parlatore, a Centocelle, e ha sfondato la vetrata con il coperchio di ghisa di una fontana pubblica. Un 22enne albanese, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri a Roma.



Il ladro non aveva valutato che il fracasso infernale della vetrina infranta nel cuore della notte avrebbe svegliato qualcuno. Invece, intorno alle 3.20, è arrivata la chiamata al 112. Una pattuglia del nucleo radiomobile già in zona ci ha messo pochi minuti a raggiungere il locale, il 22enne è stato arrestato.

