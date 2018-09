Roma, sfonda con un ascia la porta di casa dell'ex moglie: arrestato 49enne a Subiaco

Un 49enne di Vicovaro, già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato, con l'accusa di violenza privata, dai carabinieri della compagnia di Subiaco, insieme ai colleghi della stazione Ciciliano. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, armato di un'ascia, dopo aver sfondato la porta dell'abitazione dell' ex moglie, ha iniziato a distruggere tutto quello che si trovava davanti e a lanciarlo dalla finestra . La donna e la figlia minore,costrette ad abbandonare la casa, si sono rifugiate dai vicini e hanno chiamato i militari. I carabinieri, intervenuti sul posto lo hanno bloccato, condotto in caserma e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.

