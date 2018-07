Sfasciacarrozze sotto sfratto. Raggi: da oggi fuori dal Gra

di Lorenzo De Cicco

Se ne parla da vent'anni - «Autodemolitori, oggi il bando per le nuove aree», titolava Il Messaggero nel 1999 - ma stavolta lo spauracchio degli sfratti, per gli sfasciacarrozze romani, sembra farsi realtà. Virginia Raggi ha deciso di prendere la questione di petto e ha affidato il dossier all'assessora all'Ambiente, Pinuccia Montanari, fedelissima di Grillo. La missione è complicata: quasi la metà dei rottamatori della Capitale deve traslocare fuori dal Grande raccordo anulare. Non è una...