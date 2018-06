Roma, Raggi: «Detenuti al lavoro per tagliare l'erba Gianicolo»

«Continuano le operazioni di sfalcio delle aree verdi di Roma con il prezioso aiuto dei volontari provenienti dalla casa circondariale di Rebibbia. Dopo aver lavorato in parchi e ville di vari Municipi, ieri hanno iniziato a tagliare l'erba al Gianicolo, uno dei posti più belli e visitati della Capitale». Così in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

«Grazie al protocollo firmato con il Ministero della Giustizia, dal 26 marzo abbiamo potuto attivare questa risorsa aggiuntiva per manutenere l'enorme patrimonio verde della Capitale che conta oltre 40 milioni di metri quadri di vegetazione. I volontari impegnati nel progetto hanno avuto una occasione di crescita personale frequentando un corso di formazione presso la scuola di giardinaggio di Roma Capitale e operano gratuitamente 5 giorni a settimana sotto il coordinamento del personale del Servizio Giardini di Roma Capitale e la vigilanza degli agenti di Polizia Penitenziaria».



Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA