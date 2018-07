Seviziata con il ferro da stiro ad Albano: arrestate due donne e un uomo

di Marco De Risi

Svolta nel caso della donna italiana di 28 anni trovata nel suo appartamento in via Virgilio ad Albano brutalmente seviziata. Stamattina i residenti hanno visto portare via in manette una condomina insieme alla figlia e al fidanzato di quest'ultima.LEGGI ANCHE: Albano, donna seviziata in casa: è stata torturata con un ferro da stiro incandescente La polizia avrebbe chiuso il cerchio. Gli agenti della squadra mobile e di Albano, dopo circa due settimane, avrebbero arrestato i tre responsabili. La ventottenne, seviziata su tutto il corpo con un ferro da stiro, è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Anche il naso era fratturato in più punti.I tre arrestati sarebbero incensurati: eppure avrebbero chiesto alla vicina di casa determinati comportamenti rifiutati dalla vittima che per questo ha rischiato di morire seviziata.