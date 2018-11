Roma, sette chili di marijuana sequestrati dalla polizia al Prenestino-Labicano

Ancora ingenti sequestri di droga da parte degli agenti del commissariato Porta Maggiore a Roma. Nelle ultime ore, in cinque diverse operazioni, sono stati arrestati 5 africani per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, tutti sorpresi nel quartiere Prenestino - Labicano, mentre spacciavano marijuana. Le indagini hanno permesso alla polizia di sequestrare circa 7 kg. di stupefacenti che si aggiungono a quelli già sequestrati nei giorni scorsi in analoghe operazioni e che hanno permesso di infliggere un ulteriore colpo alla criminalità. I 5 arrestati, che hanno un' età compresa tra i 39 e 24 anni, dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA