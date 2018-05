Ostia, sessantenne investito da una pattuglia dei vigili, forse un l'agente ha avuto un malore

Un uomo è stato investito da una pattuglia della polizia locale nel tardo pomeriggio di ieri in via Lenormant a Ostia. Secondo quanto si è appreso dai vigili, il 63enne si trovava accanto alla sua macchina ferma quando è stato centrato dalla pattuglia ma per fortuna non è in gravi condizioni.

È stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo. L'ipotesi è che il vigile alla guida sia stato colpito da un lieve malore. Trasportati in ospedale per accertamenti anche i due agenti della polizia locale giudicati guaribili in 3 e 5 giorni.

