Roma, serra di marijuana in casa a Corso Trieste: arrestato ventenne romano

Dieci piante di marijuana con annesso sistema di irrigazione, lampade per favorirne la crescita, numerose bustine monouso in plastica trasparente, un bilancino di precisione, fertilizzanti utili per la coltivazione e diversi semi di sostanza, tutti ben catalogati e divisi in contenitori chiusi ermeticamente.



E' quanto hanno scoperto gli agenti della polizia del Reparto Volanti, del commissariato Fidene Serpentara e della polizia scientifica, nell'appartamento di un ventenne romano, C.T., a Corso Trieste.

Il blitz è scattato quando, i poliziotti, scavalcando una piccola recinzione che separava l’appartamento del pusher da quello di un vicino, sono riusciti ad entrare. Una ricognizione fotografica, utile a cristallizzare l’intera area, è stata effettuata dagli agenti della Polizia Scientifica. Al termine della operazioneil ragazzo è stato arrestato per produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.