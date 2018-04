Roma, serra di marijuana in casa: arrestato 19enne

Tre piante di marijuana, un barattolo con la stessa sostanza già essiccata, ventilatori, ventole di aspirazione, flaconi di proteine e fertilizzanti, un timer ed un generatore di corrente elettrica. Un ragazzo romano di 19 anni, F.M., aveva realizzato, in una depandance esterna alla sua abitazione, una serra per produrre la sostanza stupefacente e poi spacciarla. A scoprirlo gli agenti del reparto volanti della polizia che, dopo averlo fermato nel corso di un controllo in zona Aventino, hanno perquisito il suo appartamento. Al termine dell'attività investigativa , F.M., è stato arrestato per produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti .

Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA